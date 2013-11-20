Наука: Водородный транспорт

Фото: ИТАР-ТАСС

Водородный транспорт - различные транспортные средства, использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными двигателями, так и с водородными топливными элементами.

Первый двигатель внутреннего сгорания на водороде создал Франсуа Исаак де Риваз в 1806 году. Водород производился с помощью электролиза воды - под действием электрического тока вода распадается на кислород и водород.

В 1959 году бельгийский изобретатель Жан Жозеф Этьен Ленуар с помощью энергии водорода запустил самоходный экипаж (прототип автомобиля).

Однако на какое-то время эти разработки ушли в тень. С изобретением бензина в 1870 году водородное топливо было забыто. И лишь изредка о нем вспоминали, например, в блокаду Ленинграда, когда бензин был в дефиците, или во времена энергетического кризиса (в 1970 году многие советские предприятия переводили свои автопарки на водородное топливо).

Однако водородный автомобиль имеет неоспоримые плюсы перед бензиновым: он совершенно безопасен для окружающей среды, поскольку в качестве выхлопа выпускает обычную воду. Это особенно важно, когда во всем мире изо дня в день растет количество покупаемых автомобилей, и в воздух выбрасывается огромное количество выхлопных газов.

Уже более 20 лет водородными технологиями занимается компания BMW Group. В ходе испытаний баварцы создали самый надежный бак для хранения водорода, который прошел мощную проверку на прочность. Чего только не делали с этим баком: и разрушали под высоким давлением, и нагревали на открытом огне, и деформировали тяжелыми предметами, - но водород не взрывался.

Самый известный в мире проект по созданию водородного автомобиля - BMW Hydrogen 7. Эта машина была выпущена в 2007 году, и на ней можно было передвигаться как с обычным бензином, так и с топливом на основе водорода. Затем двигатель перекочевал и на привычные BMW седьмой серии, причем они использовались в основном в качестве машин напрокат.

Автомобили с водородным двигателем производит и Mazda. После ряда опытов на основе Mazda 5 было создано пятиместное купе Mazda RX-8 Hydrogen. Первую партию автомобилей заказала Норвегия, закупившая более 30 машин для проверки работоспособности национального проекта HyNor (водородные дороги Норвегии).

На сегодняшний день мировые автопроизводители могут предложить и "водородные" и "гибридные" (бензин плюс водород) автомобили. Лидирующие позиции в этом сегменте рынка занимают BMW Hydrogen 7, Honda FCX и Mercedes F-Cell.

Стоит отметить, что транспортные средства на водородном двигателе пока выпускают в ограниченном количестве, поскольку не все трассы оснащены специализированными заправками. Но работа в этом направлении активно ведется. Так, водородные заправки появляются на крупных американских магистралях, в Канаде и Норвегии.

Применение водорода не ограничивается лишь автопроизводством. Его используют в качестве топлива для железнодорожного и водного транспорта. Так, пассажирские поезда на водороде курсируют в Китае, Дании и в Японии.

В Германии и в Испании на водородном топливе производят бесшумные подводные лодки. А Исландия планирует перевезти на водород все рыболовецкие суда, катера и яхты.