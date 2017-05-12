Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 12:22

Культура

"Москва онлайн" покажет творческий вечер поэта Сопрано

14 мая в арт-кафе "Море внутри" состоится творческий вечер поэта, писателя и переводчика Виктории Манасевич, известной под псевдонимом Сопрано. Девушка является автором поэтического спектакля "Голос в темноте", в котором играет главную и единственную роль. Большая часть музыки для него написана современной арт-рок группой "ГАФТ". Гости вечера смогут услышать тексты не только из этого спектакля, но и познакомиться с новыми прозаическими, лирическими произведениями Виктории, а также фрагментами из ее книги "Карта памяти".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 14 мая в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика