26 января 2017, 22:43

Происшествия

Следователи выяснят причину гибели девочки-подростка на западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Доследственная проверка проводится по факту смерти 14-летней девочки на западе столицы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

Тело подростка обнаружили вечером 26 января в квартире одного из жилых домов по улице Скульптора Мухиной в Москве. Врачи скорой помощи пытались реанимировать девочку, но она скончалась.

Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

