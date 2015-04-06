Мужчина скончался в миграционном центре от сердечного приступа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Гражданин Таджикистана скончался от острой сердечной недостаточности в миграционном центре вблизи деревни Сахарово в Новой Москве, сообщает пресс-служба МФЦ.

48-летний Комилджон Сарибоевич Эсанов приехал в центр днем 5 апреля. Он собирался подавать документов на оформление трудового патента для работы в Москве.

После подачи документов Эсанов решил переночевать в зале ожидания центра и дождаться специального автобуса, который до станции метро "Аннино" с перерывом с 01.00 до 04.00.

Около 6 утра сотрудникам миграционного центра сообщили о том, что одному из посетителей требуется медицинская помощь. Тут же была вызвана скорая помощь, которая по прибытии констатировала смерть Эсанова.

На данный момент проводится расследование. Руководство центра также известило посольство Республики Таджикистан о происшествии.

Напомним, многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово. Здесь трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Центр может обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов. Работает МФЦ ежедневно, включая выходные дни, с 8.00 до 20.00. Позвонить в колл-центр многофункционального миграционного центра можно по телефону: 8 (495) 539-55-33.