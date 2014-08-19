"Марья Ивановна, я время посмотрел!" Полезные мобильные шпаргалки

Фото: ИТАР-ТАСС

К началу учебного года старшеклассникам можно не только купить книги и тетради, но и закачать обучающие мобильные приложения. Готовиться к ГИА и ЕГЭ можно в сервисах, задания к которым составляли официальные разработчики государственных экзаменов. Английский можно учить по музыкальным хитам, физику – ставя эксперименты в смартфоне, а химию - создавая машину времени. M24.ru подобрал на Google Play самые полезные приложения по основным школьным предметам.

Ядерные испытания в смартфоне

Фото: play.google.com

Те, у кого проблемы с физикой, могут найти на Google Play много полезных сервисов: справочники, сборники упражнений, мобильные шпаргалки. Приложение "Формулы по Физике" – один из самых полных сборников формул по всем разделам школьного курса физики, которые нужны для ЕГЭ и ГИА. В сервисе несколько разделов: механика, электродинамика, колебания и волны, оптика, элементы теории относительности и другие.

Особенно увлеченным понравится игра "Физика головоломка 2d". В приложении 56 задач, которые заставят вспомнить законы физики. Игра была разработана вместе с педагогами. Она поделена на 56 уровней, проходя которые, игроки получают звезды. В головоломке представлена достоверная симуляция физических опытов, которые сопровождаются звуковыми эффектами.

А тем, кто физику не любит, пригодятся "Шпаргалки по физике! RUS". Здесь есть формулы по всем разделам школьной программы. Другой сервис - "Физика 7, 8, 9, 10, 11 Класс" будет полезным для подготовки к ЕГЭ, ГИА. В этом сервисе материал разбит по классам.

Нахимичить машину времени и вовремя скрыться

Фото: play.google.com

Сервис "Химия X10" может решить за учеников химические задачи любой сложности и объяснит свое решение. В программе есть 200 шпаргалок по всем темам школьного курса и все химические формулы. Другие разделы сервиса – "Калькулятор молярных масс", "Конвертер величин" (чтобы отомстить учителю, разработчики предлагают полученную перевести полученную массу в пуды). Тут же есть таблица Менделеева с описанием всех элементов. Приятное свойство приложения – то, что его можно быстро скрыть от учителей. "Просто проведи пальцем слева-направо по экрану и смело, показывая экран своего телефона, говори: "Марья Ивановна, я время посмотрел!" - советуют разработчики - На экране действительно сразу появятся часы с секундами. Когда все уляжется, их можно будет убрать, так же проведя пальцем".

Особенно увлеченных предметом заинтересует игра "Химия: машина времени" в жанре match-3. Игрокам нужно успеть собрать недостающие части из необходимых реагентов для создания машины времени. Узнать все об элементах, соединениях и химических реакциях можно в сервисе "Chemik крутой инструмент химии". "Химик" содержит множество опций для более чем 1500 химических соединений.

Приложения для языка Байрона и Шекспира

Фото: play.google.com

Приложений по английскому больше всего. Одно из самых популярных - LinguaLeo - подойдет как троечникам, так и отличникам. В программе есть несколько вариантов изучения языка: игры, обучающее видео, аудирование, интерактивные курсы грамматики и даже возможность общаться онлайн с другими учениками. Все данные можно синхронизировать между устройствами. В бесплатной версии функционал приложения ограничен.

Другой интересный сервис - "Полиглот. Английский язык Lite" - тренажер для обучения английскому языку по мотивам телепередачи "Полиглот. Выучи английский за 16 часов", которая шла на телеканале "Культура". В этом приложении можно тренировать формы глагола. В таблице 3 формы высказывания (утвердительная, отрицательная или вопросительная) и 3 времени (прошедшее, настоящее и будущее). Пользователям нужно будет переводить простейшие предложения с русского на английский. В случае ошибки программа сразу подсказывает правильный ответ.

Еще одно интересное приложение - "Английский по песням". В нем нужно добавлять песни из библиотеки, следить за текстом и вводить перевод. А новые слова и выражения можно переносить в словарь для запоминания. В сервисе также есть режим караоке.

Для перевода подойдет PONS Compact English-Russian – аналог Google Translator. Приложение переводит отдельные слова с учетом контекста, фразеологические обороты и фрагменты цельного текста. Школьный курс грамматики доступно объясняется в English Grammar Book. Приложение представляет собой самоучитель с тестами, за которые пользователи получают баллы.

Посмотреть короны царей и спеть гимн 1816 года

Фото: M24.ru

Приложение "История Даты + Словарь" содержит основные даты и факты из истории России, словарь важных исторических терминов, даты правления царей, генсеков и президентов и т.д. В сервисе есть функция поиска, которая поможет сразу найти интересующее событие или дату, которые рассортированы по векам.

Сдать ЕГЭ поможет сервис "ЕГЭ – История" - лайт и полная версия, содержащее более 1700 дат, около 900 терминов и около 150 таблиц.

Вспомнить всех правителей России можно в сервисе "Цари и императоры России". Там можно повторить всех монархов, их короны и даже спеть гимны Российской империи 1816 и 1833 годов.

Другие приложения: "Краткая история России", которая содержит информацию обо всех исторических событиях с 1 по 20 век, "История России. Шпаргалка", "Историк" - интерактивный справочник по истории России.

70 сочинений и 300 аргументов

Фото: play.google.com

Одно из самых популярных приложений для подготовки к Единому госэкзамену по русскому - ЕГЭ – "Русский язык Лайт". Полную версию можно скачать за 129 рублей. В легкой версии есть теория по каждому заданию частей А и B. Там прописаны критерии оценки заданий и способы подсчета баллов. В полной версии гораздо больше опций: 300 аргументов, которые помогут написать любое сочинение, 70 сочинений, словарь паронимов, орфоэпический словарь, теория к части С.

Другое полезное приложение для повышения грамотности - "Русский язык. Тесты упражнения" можно скачать за 66 рублей. Выполняя каждое задание, учащиеся проходят какую-то тему по русскому языку. Тут же можно написать диктант по любой теме. Программа запоминает ошибки и "подсовывает" эти слова по много раз. Орфографические правила в приложении представлены в таблицах, также в сервисе есть сводки правил.

В сервисе "ЕГЭ:Русский язык 2014" есть теоретические сведения, 24 теста из ЕГЭ, 200 аргументов, словарь ударений, виджет "Орфоэпический минимум" и т.д. Среди бесплатных языковых приложений школьникам пригодятся Справочник по русскому языку и Справочник Розенталя.

Калькуляторы, справочники, шпаргалки

Фото: play.google.com

На занятиях по алгебре школьникам поможет "Калькулятор ЛовиОтвет". Приложение решает уравнения, вычисляет дискриминант, упрощает алгебраические выражения и подробно показывает ход решения - так как это требуется при решении на тетрадном листе.

Полное решение показывает и другой сервис - "Помощник по Математике" – одно из наиболее полных и простых приложение в Google Play. Приложение выполняет операции с матрицами, решает линейные уравнения, строит графики функций, решает матрицы и много другое. Также в приложении есть теоретический справочник.

На уроках геометрии не лишним будет сервис "Формула", который решает арифметические и геометрические прогрессии, вычисляет площади, объем и периметр геометрических фигур. На дисплее отображается формула, по которой проводятся вычисления.

Другая полезная программа - "Шпаргалки по тригонометрии!" В сервисе есть определения синусов, косинусов и т.п., таблица углов, основные тождества, формулы сложения углов, формулы кратных углов и многое другое.

ЕГЭ и ГИА

Фото: ИТАР-ТАСС

К ЕГЭ по всем предметам можно готовиться и с помощью сервиса "Яндекс.ЕГЭ". Там же есть тесты для ГИА по математике, русскому и английскому языку, физике, химии, биологии и географии. В режиме тренировки можно решать только определенные типы вопросов.

Для подготовки к ГИА и ЕГЭ по всем предметам есть приложения, задания к которым придумывали специалисты ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Приложения называются "ГИА 2014 Русский язык", "ГИА 2014 Биология", "ЕГЭ 2014 География" и т.п. Сервис "ГИА 2014 Русский язык" рекомендован ИСМО Российской Академии Образования. Эти приложения работают в двух режимах: экзамен и тестирование. В последнем можно исправлять ответы и сверять свои решения с правильными ответами.

Справочные материалы по всем предметам есть в приложении "Справочники и конспекты". Бесплатно можно скачать модуль Физика, остальные можно активировать за 1$.