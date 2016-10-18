Форма поиска по сайту

18 октября 2016, 09:55

Технологии

"Аэрофлот" рекомендовал не брать на борт Samsung Galaxy Note 7

Пассажиров "Аэрофлота" просят не брать с собой на борт смартфон Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Данную модель предлагается сдать в багаж, предварительно вынув аккумулятор. Пока требование не обязательное. Смартфон не станут отбирать, если его владелец не захочет расстаться с ним на время полета.

Пронос устройства в самолеты уже запретили власти США, Израиля и Японии. Также нельзя их брать с собой на борт сингапурских, финских, мексиканских и дубайских авиалиний.

Ранее Samsung начала выплату компенсаций и обмен Galaxy Note 7 в Южной Корее. Позднее стало известно, что из-за прекращения продаж компания потеряет 7 триллионов вон (более 6 миллиардов долларов).

ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ СМАРТФОНЫ

В начале сентября компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, из-за которых смартфон может загореться. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона смартфонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов.

Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России был отложен на неопределенное время. Все смартфоны, поступившие в страну до 2 сентября, отправлены обратно.

2 августа смартфон появился в продаже в Южной Корее, а с 19 августа – в США, Китае, Австралии и других странах. В России старт продаж Galaxy Note 7 был намечен на 26 августа.

Данный смартфон обладает одними из самых продвинутых характеристик среди устройств на базе Android. В частности, он может сканировать радужную оболочку глаз.

В России рекомендованная розничная цена на аппарат составляла почти 65 тысяч рублей.

О том, как сдать Galaxy Note 7 в России – читайте в материале m24.ru.

