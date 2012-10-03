Москвичи смогут узнавать расписание автобусов с помощью смартфонов

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители столицы смогут узнать расписание автобусов с помощью электронных табло и мобильных приложений.

В Москве ведется работа по созданию сети специальных табло на остановках. Планируется установить примерно 20 табло, как в центре города, так и на популярных транспортно-пересадочных узлах, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого в столице готовят к выпуску приложение для мобильных телефонов и других гаджетов, с помощью которого можно будет в режиме реального времени узнавать о прибытии общественного транспорта. Приложение будет запущено в октябре или ноябре этого года, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Как отметил Максим Ликсутов, программу можно будет загрузить на свой смартфон бесплатно.