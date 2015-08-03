Samsung теряет долю смартфонов на российском рынке

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

С начала июня текущего года по середину июля доля смартфонов Samsung на российском рынке в штуках сократилась с 25,6 до 17,6 процента. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что снижение продаж Sumsung связано с блокировкой продаж крупнейшими ритейлерами. Ранее два крупных российских ритейлера – "Связной" и "Евросеть" перестали закупать смартфоны Samsung. Кроме этих сетей, перестали покупать телефоны розничные магазины "Мегафона" и "Вымпелкома" ("Билайн).

Сотрудники "Евросети", "Связного" и "Вымпелкома" объясняли этот шаг существенным увеличением доли бракованных смартфонов. По словам президента "Евросети" Александра Малиса, в среднем по рынку приемлемый уровень брака – менее 1 процента, а у Samsung он иногда превышает 7 процентов. При этом проблемы возникают с программным обеспечением, сервис-центры их исправляют, но преимущественно за свои деньги.

Представитель "Связного" Мария Заикина утверждает, что в деньгах рыночная доля Sumsung за последние шесть недель сократилась более чем на четверть. И это при том, что компания снизила цены на смартфоны. Как уверяет, Заикина, в бюджетных сегментах Samsung проигрывает Lenovo и Microsoft, а в высоком ценовом сегменте испытывает влияние роста продаж Apple, начавшегося в июне.

Кроме того, в России покупатели привыкли приобретать телефоны в определенном месте. Поэтому отсутствие бренда в нескольких крупных федеральных розничных сетях влияет на продажи.

Как отмечает глава "Евросети", свою роль сыграло и разочарование покупателей в продукции южнокорейской компании. "Помимо нас и "Связного" есть множество других каналов продаж – логично, если бы продажи качественного и востребованного товара перетекли в эти каналы. Но этого не происходит, несмотря на снижение цен на Samsung", – говорит Малис.

При этом, продажи смартфонов Samsung в розничной сети МТС, которая стала его главным продавцом, с начала июня выросли в 4 раза. Ежедневные продажи флагманских Samsung Galaxy S6 увеличились в 6 раз в сравнении с апрелем, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников. По его мнению, покупатели выбирают качественный товар, именно поэтому Samsung остается лидером продаж на российском рынке.

Издание отмечает, что с некоторых пор у "Евросети", "Связного", "Вымпелкома" и "Мегафона" много общего: оба оператора с 2013 года являются совладельцами "Евросети", а брат Александра Малиса Олег стал контролирующим акционером "Связного".

Весной этого года "Связной" возобновил продажи sim-карт "Билайна" и "Мегафона", а продажа контрактов МТС – ранее главного партнера "Связного" – в июне прекратилась: оператор решил, что, сменив акционера, "Связной" стал занижать ее долю в продажах.

Взамен МТС сделала упор на собственную розничную сеть и резко снизила цены на смартфоны: оператор решил продавать телефоны по себестоимости, зарабатывая не на них, а на мобильном интернете. По мнению экспертов, причина отказа части ритейлеров от Samsung – низкая доходность от продажи устройств, которая вызвана ценовой "войной" на рынке.