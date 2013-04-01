Самые бесполезные гаджеты: прозрачный смартфон и пушистый пылесос

"Утро": Японцы придумали пушистый "пылесос"

Современную жизнь трудно представить без гаджетов. Но не все гаджеты одинаково полезны – рядом с высокотехнологическими устройствами порой попадается ТАКОЕ, что у покупателя лезут глаза на лоб. О таких кошмарных изобретениях, как детский горшок с держателем для планшета и пушистый пылесос рассказывает M24.ru.

Уборка квартиры – мероприятие серьезное и ответственное. Подчас настолько, что для чистоты собственного дома состоятельные люди нанимают горничных. Некоторые недобросовестные компании наживаются на продаже чудо-пылесосов за сотни тысяч рублей. Мега-устройства якобы способны заставить бактерии и грязь аннигилировать в атомы чистоты и здоровья.

Практичные японцы мега-устройств не создают, зато придумали пушистый пылесос. Гаджет имеет вид клубка, который самостоятельно носится по квартире и собирает пыль. Пушистый работник способен трудиться несколько часов на трех пальчиковых батарейках. Об эффективности работы чудо-пылесоса не сообщается. По понятным причинам.

В Японии заботятся не только о чистоте ковров, но и о записных лентяях. Если вы настолько обленились, что тяжело даже оторваться от дивана, чтобы пойти и выкинуть мусор, то следующий гаджет – специально для вас. Роботизированная мусорная корзина придет на помощь современному Обломову – она не только сама подъедет к хозяину, но и поймает брошенный им мусор.

Сложная в исполнении идея пришла в голову японскому автомобильному инженеру Минору Курата, видимо, в процессе долгого употребления сакэ. Обычное ведро он снабдил тремя колесами и датчиком движения. Данные с него передаются на компьютер, который высчитывает траекторию и передает команды корзине. Изобретатель рассчитывает еще и поживиться на своем детище – он намерен запатентовать "интеллектуальное ведро" и запустить его в продажу.

Есть и идеи, которые объяснить просто невозможно. Одна из тайваньских компаний разрабатывает прозрачный смартфон. Зачем покупателям невидимые телефоны, и какие причины побудили компанию заняться подобного рода деятельностью – неизвестно. Может быть, всему виной удачный приход главного инженера, а возможно – на Тайване процветает преступность, воруют мобильные телефоны и поэтому их решили защитить от краж невидимостью.

Действует телефон на молекулах жидких кристаллов. Они отображают текст, изображения и делают устройство прозрачным. Впрочем, целиком спрятать смартфон от посторонних глаз не удастся – сим-карта, микрофон и камера будут видимыми.

Вы боитесь бактерий, спите в барокамере и со страхом смотрите на еду, подозревая в ней наличие смертоносных вирусов? Теперь есть способ победить страхи – нано-меч для облучения еды! Кстати, вполне неплохо продается на одном из известных интернет-аукционов. Любопытно было бы посмотреть на джедаев, осмелившихся приобрести этот образец чудо-техники, и то, как они готовят завтрак.

Следующий гаджет создан, по-видимому, для россиян. Представьте, что вы сидите где-нибудь в сугробе и отчаянно пытаетесь посидеть в Интернете, но замерзшие руки не слушаются. Теперь проблемы этих людей решены – создан коврик для компьютерной мыши с подогревом. Он способен нагреваться до 50 градусов по Цельсию. Удовольствие стоит всего 25 долларов, а автором столь необходимого человечеству гаджета выступили, конечно же, японские исследователи.

Самым полезным среди бесполезных гаджетов может считаться карманный душ. Отправились в поход и негде помыться? Есть решение – крепите карманный душ к дереву, набираете в него воды – и вперед, под освещающие струи. Правда, изготовители не учли, что воду где попало не достать, не нагреть, да и деревья есть далеко не везде.

Россияне отличились и на поле производства самых бесполезных гаджетов. Некий изобретатель сконструировал и запатентовал флешку в виде лопаты. Устройство внешне ничем не отличается от инструмента. При желании можно пойти на огород и вскопать пару грядок, а затем вставить флешку в компьютер и закачать важную информацию.

Автор пишет, что флешка получилась удобной, ее приятно держать в руках, но при длительном обмене лучше использовать подставку. Черенок планируют разрисовать и покрыть лаком.

Желающих вставить в свой компьютер лопату нашлось немного. Оно и неудивительно.

На десерт оставим самое дикое из гаджетов-извращений, созданных человеческим разумом – детский горшок с держателем для планшета. Видимо, в США существует серьезная проблема – дети не могут оторваться от мультиков и создают лишние проблемы стиральным машинам и родителям.

Специально для таких детей американцы выпустили горшок с держателем для планшета. Теперь мальчики и девочки могут наслаждаться приключениями Бэтмена и Робина, что называется, "не отходя от кассы". О количестве желающих приобрести чудо инженерной мысли не сообщается.

Василий Макагонов