Возбуждено уголовное дело по факту крушения российского самолета в Египте

МЧС открыло "горячую линию" для родственников пассажиров A-321

Следственный комитет возбудил уголовное дело о крушении российского авиалайнера в Египте, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на представителя ведомства Владимира Маркина.

По его словам, следователи и криминалисты с опытом расследования авиакатастроф вылетят из России в Египет для участия в расследовании катастрофы.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", предполагающей до семи лет лишения свободы.

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск субботы. Он пропал с экранов радаров через 23 минуты. Рейс был заказан туроператором Brisco.

По словам премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова найдены обломки самолета.

Как сообщает Reuters, самолет полностью разрушен. Большинство пассажиров "скорее всего скончались". На борту находились 224 человека, из них семеро были членами экипажа, а 17 - детьми. Все пассажиры были россиянами.