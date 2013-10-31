Фигурант дела "Оборонсервиса" отпущен из СИЗО под подписку о невыезде

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отпустило одного из фигурантов дела "Оборонсервиса" Максима Закутайло под подписку о невыезде.

Как сообщил M24.ru представитель пресс-службы ведомства, меру пресечения бывшему гендиректору подконтрольного Минобороны предприятия изменили 30 октября.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при продаже недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Минобороны России.

По версии следствия, общий ущерб от мошенничества превысил 3 миллиарда рублей.

Одним из обвиняемых по этому делу проходит бывший глава "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максим Закутайло. Правоохранительным органам удалось выявить его соучастие в реализации подведомственного имущества.