СК России поможет найти украденную у москвички собаку-поводыря

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Следственный комитет России поможет найти собаку-поводыря, которую украли прямо из рук незрячей москвички, заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин в своем Twitter.
"Передайте Юле: "Ты не волнуйся! Мы обязательно сделаем все, чтобы у тебя снова был верный друг и помощник", – написал Маркин в своем микроблоге.
Ранее m24.ru сообщало, что Всероссийское общество слепых может подарить Юлии Дьяковой новую собаку-поводыря. Об этом сказал президент общества Александр Неумывакин.
"Мы проведем свое внутреннее расследование, если надо, то подключим правовые органы. Если человек нуждается, то мы предоставим ему новую собаку. Дурных людей полно на свете, которые не считаются ни с чем, ни со слепотой, ни с чем другим", – отметил Неумывакин.
До этого хозяйке собаки удалось узнать, что предполагаемую похитительницу видели в метро с собакой. У метро нашли выброшенный ошейник с номером телефона владелицы. Девушка обращается с просьбой к москвичам и гостям столицы позвонить по телефону: 8 (926) 921-60-07 при наличии какой-либо информации о местонахождении своего лабрадора.
На телефон редакции телеканала "Москва 24": 8 (495) 728-73-10 тоже продолжают приходить звонки от телезрителей. Они сообщают о том, что видели лабрадора, похожего на украденную собаку-поводыря, в Конькове, на Тульской и даже в Железнодорожном.