На директора фирмы завели дело за неуплату налогов на 8 млрд рублей

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО "ИСМ" Константина Пономарева. Он подозревается в неуплате налогов на 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, подозреваемый, получил деньги от "ИКЕА МОС" на счета подконтрольных ему организаций. При этом с 2010 по 2012 годы он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 8 миллиардов рублей.

В итоге суд наложил арест на хранящиеся в банке средства Пономарева. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что директора компании по продаже стройтехники подозревают в неуплате налогов на миллиард рублей. Согласно оперативным данным, глава фирмы в течение 2011 года заключал фиктивные контракты с фирмами –"однодневками" на предпродажную подготовку техники и поставку запчастей.

На основании договоров была перечислена крупная сумма денег, что позволило снизить налогооблагаемую базу и не уплатить около миллиарда рублей в бюджет.