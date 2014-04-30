Экс-главу "дочки" "Ростеха" задержали за попытку забрать активы фирмы

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Бывшего руководителя "НИИ медицинских полимеров", дочерней компании корпорации "Ростех", Григория Барковского задержали в конце апреля за злоупотребление полномочиями, сообщает в среду пресс-служба МВД.

Как установило следствие, в 2009 году руководитель НИИ заключил договор займа с фирмой-"однодневкой" на 8,5 миллионов рублей, а в качестве обеспечения ей были переданы 10 векселей на 100 миллионов рублей. При этом сделка не была согласована с госкорпорацией и экономически не обоснована.

Компания-кредитор в 2012 году обратилась в суд с иском о взыскании долга с НИИ, и арбитраж удовлетворил просьбу. По имеющейся у следователей информации, таким образом Барковский хотел обанкротить предприятие и передать его активы стоимостью в 350 миллионов рублей третьим лицам.

В отношении экс-директора "НИИмедполимер" было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями", его допросили в качестве обвиняемого. В пресс-службе Тверского суда M24.ru сказали, что бывшего руководителя арестовали до 13 июня.