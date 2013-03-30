Против Сосо Павлиашвили возбуждено уголовное дело об убийстве

Певца Сосо Павлиашвили подозревают в убийстве бизнесмена

Против знаменитого певца Сосо Павлиашвили в Грузии возбудили уголовное дело об убийстве бизнесмена Автандила Адуашвили. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на грузинскую телекомпанию "9-ый канал".

Бизнесмен был застрелен в своем автомобиле в ноябре 2012 года. Некоторые свидетели называют Павлиашвили заказчиком убийства. По данному делу задержаны шесть человек, в том числе родственник артиста по фамилии Чхапелия.

Ранее Павлиашвили заявил в интервью местным СМИ, что был лучшим другом Адуашвили. Певец назвал абсурдной информацию о его причастности к преступлению.