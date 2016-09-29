Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 14:57

Происшествия

Охранников магазина в Домодедове уволили после избиения покупателя

Сотрудников магазина в Домодедове уволили после инцидента с избиением покупателя, передает телеканал "Москва 24".

Работы лишились охранники заведения. Магазин также разорвал контракт с компанией, в который трудился грузчик, нанесший смертельный удар покупателю.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Двоих покупателей заподозрили в попытке украсть бутылку водки. Охранники остановили их на входе и потребовали оплатить товар.

Конфликт перерос в потасовку, во время которой один из покупателей задел грузчика, а тот ответил ударами ногой. В больницу пострадавший обратился лишь утром. Как потом выяснилось, от удара у него произошел разрыв селезенки.

Врачи пациенту помочь уже не смогли, он скончался через несколько дней после госпитализации. Самого грузчика арестовали на два месяца.

следствие магазин избиение охранники чп

