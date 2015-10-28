Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве бизнесмена

Фото: ТАСС

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Пушкинского района Московской области, подозреваемого в убийстве предпринимателя, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Ночью 26 октября, у одного из жилых домов в поселке Зеленоградский было обнаружено тело 31-летнего индивидуального предпринимателя с огнестрельным ранением спины.

По версии следствия, предприниматель пришел к дому подозреваемого поговорить, однако между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый вынес из дома охотничье ружье и выстрелил бизнесмену в спину. От полученного ранения мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об аресте задержанного.