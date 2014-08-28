Более 50 подмосковных адвокатов наказали за нарушение профессионального закона

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В Подмосковье 80 адвокатов нарушили закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ". Об этом сообщается в обзоре дисциплинарной практики адвокатской палаты Московской области за первое полугодие 2014 года.

Троих адвокатов совет адвокатской палаты лишил статуса, 23 получили предупреждения, и еще 28 – замечания. Помимо этого, 26 адвокатов избежали наказания, поскольку заявители забрали жалобы.

Комментируя предупреждения, полученные адвокатами, в палате отметили, что они не вправе быть советниками, защитниками или представителями нескольких сторон в одном деле, если их интересы противоречат друг другу. Также адвокаты не могут защищать двух клиентов, если те придерживаются разных позиций.

Помимо этого, судя по обзору практики, некоторые адвокаты на допросе следователя рассказывали об обстоятельствах, которые узнали от своих подзащитных. Другое нарушение, о котором упомянули в палате – отказ от ведения дела, когда у защитника есть "сомнения юридического характера", но он все-таки может добросовестно отстаивать интересы клиента.

