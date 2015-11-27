СК просит продлить домашний арест экс-главе "Роснанотеха" Меламеду

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-главе "Роснанотеха" Леониду Меламеду до 1 марта 2016 года, сообщает Агентство "Москва".

Также СК попросил продлить арест до 11 марта 2016 года бывшему финансовому директору корпорации Святославу Понурову, суд рассмотрит ходатайство 1 декабря.

Как отмечают следователи, причастность Меламеда подтверждается показаниями свидетелей, результатами экспертиз, а также материалами дела.

Ранее сообщалось, что обвиняемый попросил назначить ему меру пресечения, не связанную с арестом, чтобы ходить на работу. Его адвокат просил отпустить подзащитного под залог в 100 миллионов рублей.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении бывших руководителей "Роснанотеха" – генерального директора корпорации Леонида Меламеда, его зама Андрея Малышева и финансового директора корпорации Святослава Понурова. Все они подозреваются в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом", причем в услугах фирмы корпорация не нуждалась. В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.