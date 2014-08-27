Экс-менеджера МОЭСК объявили в розыск по делу о хищении 1,1 млрд рублей

Бывшего топ-менеджера "Московской областной электросетевой компании" Харриса Равилова объявили в международный розыск по делу о хищении 1,1 миллиарда рублей, передает пресс-служба СКР.

Согласно материалам дела, Харрис Равилов, занимая должность руководителя департамента логистики и председателя конкурсной комиссии "МОЭСК", необоснованно включил коммерческую фирму в процесс закупки оборудования для филиалов, завысив стоимость приобретения и монтажа указанного оборудования.

В результате Равилов, а также сотрудники коммерческих организаций Евгений Пузиков, Андрей Турунов, Татьяна Пруха и Борис Клецко похитили у "МОЭСК" 1,1 миллиарда рублей.

В настоящее время все, кроме Равилова и Пруха, заключены под стражу – первый фигурант арестован заочно, а второй находится под домашним арестом.

В свою очередь первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ОАО "МОЭСК" Александр Филин заявил, что компания МОЭСК по этому уголовному делу признана потерпевшей. "МОЭСК сотрудничает со следствием и готова предоставить все необходимые сведения для скорейшего расследования данного дела. Мы заинтересованы в возмещении ущерба, нанесенного компании", - объяснил Филин.

Добавим, ранее было заведено дело в отношении еще одного топ-менеджера - руководитель подразделения электросетевой компании требовал с бизнесмена взятку в 300 тысяч долларов за "решение вопроса" с арбитражным иском об истребовании долга.

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