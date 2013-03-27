На теле Максима Кузьмина эксперты обнаружили около 30 синяков

Максим Кузьмин сам наносил себе синяки - американские эксперты

На теле усыновленного в России Максима Кузьмина эксперты обнаружили около тридцати синяков. Отчет патологоанатомов опубликовали американские средства массовой информации, со ссылкой на прокуратуру техасского округа Тэррент.

В документе есть свидетельство врача-психиатра, который наблюдал Максима после его переезда в Соединенные Штаты. По его словам, у мальчика постоянно появлялись новые ссадины и ушибы.

Результаты вскрытия показали, что за три дня до гибели Максима ему перестали давать успокоительные препараты. При этом власти Техаса считают, что о насилии над мальчиком речи не идет. Однако российские специалисты в этом не уверены. Москва требует предоставить все документы по этому делу, включая итоги медицинской экспертизы.

Напомним, Максим Кузьмин и его брат были усыновлены в конце прошлого года. Максим скончался в больнице техасского города Одесса. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мальчика приемной матерью в США, которая, по их мнению, жестоко избила сына.

Следствие намерено добиваться заочного ареста американки, а также объявления ее в международный розыск. Ранее полицейские Техаса выдвигали версию о том, что Максим Кузьмин мог погибнуть от падения с детской горки или с качелей.