Следствие по делу Полонского завершено – МВД

Сергей Полонский. Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

МВД завершило следственные действия по делу девелопера Сергея Полонского, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба полиции.

Кроме Полонского, к уголовной ответственности за хищение денег привлечены три топ-менеджера, финансовый директор и руководитель проекта.

По версии следствия, Сергей Полонский похитил более 5,7 миллиарда рублей у участников долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля", возведение которого началось еще в 2002 году.

Пострадавшими от действий Полонского признаны более 80 человек.

29 марта 2014 года против бизнесмена возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"По указанию подозреваемого и других руководителей компании квартиры в жилых комплексах умышленно продавались в нарушение требований закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…", а собранные деньги использовались не на их строительство", - отмечают в МВД.

Полонского обвиняют в хищении около 150 миллионов рублей средств участников долевого строительства другого жилого комплекса – "Рублевская Ривьера".