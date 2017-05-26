Бывшего главу управления Росгвардии по Подмосковью объявили в розыск – СМИ

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Экс-начальника подмосковного управления Росгвардии Алексея Лаушкина объявили в розыск, сообщает ТАСС.

Уточняется, что сотрудники Следственного комитета России неоднократно пытались допросить Лаушкина по делу полковника Дмитрия Захарченко, однако в настоящее время место его пребывания точно не установлено. По предварительной информации, Лаушкин может находиться в Грузии.

Также отмечается, что по решению следствия генерал был объявлен в оперативный розыск.