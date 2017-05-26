Бывшего главу управления Росгвардии по Подмосковью объявили в розыск – СМИ

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Экс-начальника подмосковного управления Росгвардии Алексея Лаушкина объявили в розыск, сообщает ТАСС.
Уточняется, что сотрудники Следственного комитета России неоднократно пытались допросить Лаушкина по делу полковника Дмитрия Захарченко, однако в настоящее время место его пребывания точно не установлено. По предварительной информации, Лаушкин может находиться в Грузии.
Также отмечается, что по решению следствия генерал был объявлен в оперативный розыск.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег задержанный объяснить не смог.
В апреле 2017 года следователи произвели арест полковника полиции Виктора Захарченко – отца Дмитрия Захарченко. Ему выдвинули обвинение в присвоении и растрате четырех миллионов рублей. Арест был продлен до 30 августа.