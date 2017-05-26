Мединский впервые прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Министерство культуры было в курсе расследования в отношении "Седьмой студии", созданной для реализации проекта Кирилла Серебренникова. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский в интервью "Газете.ру".
"Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения", – уточнил Мединский.
Он также отметил, что сложившаяся ситуация, как и любой скандал в культуре, его сильно огорчает.
"Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание", – добавил глава минкульта.
Кроме того, Мединский напомнил, что Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля. Он также подчеркнул, что режиссер "всегда был обласкан властью".
"Из-за озлобленных споров "за" или "против" позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех", – подытожил он.
Юрий Итин и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева подозреваются в хищении более 1,2 миллиона рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию российского искусства. По версии следствия, они похитили эти деньги мошенническим путем – оформили документы об оказании услуг, которые на самом деле не предоставлялись.
Масляева признала свою вину, она готова пойти на сделку со следствием. Обвинение экс-главбуху пока не предъявляли, суд продлил ей арест до 28 мая.
Обыски по делу о хищениях госсредств в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова, основавшего "Седьмую студию", прошли во вторник, 23 мая. Серебренникова допросили в качестве свидетеля.