Мединский впервые прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Министерство культуры было в курсе расследования в отношении "Седьмой студии", созданной для реализации проекта Кирилла Серебренникова. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский в интервью "Газете.ру".

"Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения", – уточнил Мединский.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация, как и любой скандал в культуре, его сильно огорчает.

"Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание", – добавил глава минкульта.

Кроме того, Мединский напомнил, что Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля. Он также подчеркнул, что режиссер "всегда был обласкан властью".

"Из-за озлобленных споров "за" или "против" позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех", – подытожил он.