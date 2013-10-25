Полицейские допросили потерпевшего по делу о драке с Емельяненко

Фото: ИТАР-ТАСС

Дознаватели столичного управления МВД допросили потерпевшего по делу о драке в кафе на юге Москвы, в которой принимал участие боец ММА Александр Емельяненко.

Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе московского главка полиции. По словам представителя полиции, "в качестве потерпевшего был допрошен гражданин 1950 года рождения".

Напомним, 23 октября 2013 года человек, похожий на известного бойца смешанного стиля, устроил потасовку с одним из посетителей кафе на юге Москвы. Мужчина получил телесные повреждения и вынужден был обратиться за помощью к медикам.

После этого Емельяненко написал встречный иск. По его мнению, он сделал замечание шумной компании, но в ответ те начали кидаться в него стульями.

Следователи уже опросили бойца в качестве свидетеля, при этом он заявлял, что сам является пострадавшим.