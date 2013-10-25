Емельяненко допросили по делу о драке в кафе как свидетеля

Александр Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция допросила Александра Емельяненко как свидетеля по делу о драке в кафе на юге Москвы.

Об этом сообщили M24.ru в пресс-службе главка МВД по городу. Как отметил собеседник издания, в настоящее время проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, 23 октября 2013 года человек, похожий на известного бойца смешанного стиля, устроил потасовку с одним из посетителей кафе на юге Москвы. Мужчина получил телесные повреждения и вынужден был обратиться за помощью к медикам.

После этого Емельяненко написал встречный иск. По его мнению, он сделал замечание шумной компании, но в ответ те начали кидаться в него стульями.