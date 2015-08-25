СК завершил расследование инцидента с сестрой Натальи Водяновой

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Управление СКР по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела об унижении сестры Натальи Водяновой Оксаны, у которой диагностирован аутизм и ДЦП, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурант дела, возбужденного по статье "Действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично", признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В настоящее время материалы направлены для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как рассказала сама Наталья Водянова, ее сестра и няня 11 августа зашли в кафе, откуда их "без каких бы то ни было законных причин" выгнали. Директор кафе попросил гостей покинуть заведение, а также позвал на подмогу сотрудников частного охранного предприятия.

По версии СК, работник кафе, увидев потерпевшую и ее сопровождающую, посчитал, что нахождение инвалида на территории кафе может уменьшить количество посетителей, в связи с чем потребовал их покинуть заведение. Услышав отказ, обвиняемый "в присутствии свидетелей неоднократно громко высказал фразы, унижающие достоинство и содержащие негативную оценку девушки-инвалида".

Стоит отметить, что директору заведения грозит до пяти лет лишения свободы. После инцидента кафе закрыли.