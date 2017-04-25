Суд арестовал фигурантов дела о сексуальном насилии в петербургском детдоме

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пятеро фигурантов дела о сексуальном насилии в петербургском детдоме взяты под стражу. Кировский районный суд арестовал их на два месяца, сообщает "Интерфакс".

Ранее были задержаны заместитель директора учреждения, два выпускника, родственник сотрудника детдома, а также директор школы, где занимались воспитанники. В отношении них возбуждено несколько уголовных дел по статье "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос о соединении дел в одно производство.

По версии следствия, с 2005 года по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991–1995 годов рождения.

Сейчас проверяются возможные факты насилия над другими детьми. В Петербурге прошла серия обысков. Расследование данного дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.