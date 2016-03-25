СК заподозрил ректора аграрного заочного университета в превышении полномочий

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следственный отдел по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении ректора Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ), сообщает пресс-служба ведомства.

Ректор подозревается в превышении должностных полномочий. В настоящее время проводятся допросы, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов.

По данным СК, в июле 2011 года университетом и ООО "СМУ-7" был заключен госконтракт на строительство информационно-консультативного центра и учебных аудиторий. Стоимость работ составила более 472 миллионов рублей.

Согласно исполнительной документации, работы были выполнены в декабре 2013 года в полном объеме. Однако СК отмечает, что "СМУ-7" предоставило заказчику документацию с заведомо ложными сведениями, незаконно завладев 70 миллионами рублей бюджетных денег, о чем, считают следователи, знал ректор университета.

После перечисления денег подрядчику они были израсходованы, и по состоянию на сегодняшний день, работы не выполнены. На гендиректора "СМУ-7" было возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".