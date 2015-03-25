В Одинцове на стройке нашли человеческие кости

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На стройплощадке в подмосковном Одинцове нашли человеческие кости, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Скелетированные человеческие останки строители обнаружили во время земляных работ на Сосновой улице. Кости были изъяты для судебно-медицинской экспертизы и установления личности погибшего, пока специалисты затрудняются назвать время гибели человека.

Отметим, месяц назад на востоке столицы сотрудники правоохранительных органов нашли пакет с человеческими останками. Сумка, внутри которой находились голова и ноги человека, обнаружили в сугробе напротив дома №35 на улице Ибрагимова.

А в сентябре прошлого года человеческие кости обнаружили на Петровском бульваре в центре Москвы. Останки были разбросаны прямо на проезжей части.