СК возбудил еще одно уголовное дело против Навального

Алексей Навальный. Фото: ИТАР-ТАСС

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Алексея Навального. Он обвиняется в мошенничестве.

"Главным следственным управлением СК России из уголовного дела о растрате имущества компании "Кировлес", по которому в качестве обвиняемых проходят Алексей Навальный и Петр Офицеров, в отдельное производство выделены материалы о хищении в 2007 году возглавляемой Навальным компанией "Аллект" денежных средств, принадлежащих политической партии "Союз правых сил", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что в апреле 2007 года между "Союзом Правых Сил" и компанией "Аллект" был заключен договор на оказание рекламных услуг. Компания "Аллект" получила около 100 миллионов рублей и перечислила полученные денежные средства на счета нескольких фирм-однодневок, подчеркивается в материале. При этом компания не предоставила документов, подтверждающих выполнение условий договора.

Ранее Следственный комитет предъявил Алексею Навальному и его брату Олегу обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств.