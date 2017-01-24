Двоих экс-полицейских заподозрили в превышении должностных полномочий

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Бывших оперуполномоченного и начальника одного из отделений УВД по Западному округу Москвы подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

По версии следствия, в октябре прошлого года Николай Захаров и Александр Парак объявили в розыск автомобиль москвича. После задержания автовладельца доставили в отдел полиции. Там подозреваемые, угрожая ему уголовным преследованием, потребовали вернуть неустановленным гражданам пять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время экс-полицейским предъявят обвинение и изберут меру пресечения.