23 июня 2016, 15:55

Происшествия

Главный бухгалтер "РусГидро" не признал вину в мошенничестве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Главный бухгалтер компании "РусГидро" Дмитрий Финкель, обвиняемый в мошенничестве на 73 миллиона рублей, не признал свою вину, передает Агентство "Москва".

Следователь же считает, что вина Финкеля подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-розыскной деятельности.

По версии следствия, экс-глава "РусГидро" Евгений Дод после утверждения финансового отчета компании выпустил приказ "О специальном премировании членов правления ОАО "РусГидро" по итогам 2013 года, согласно которому он начислил самому себе специальную премию в размере 353,21 миллиона рублей, завысив размер премии не менее чем на 73 миллиона.

Приказ был утвержден главным бухгалтером Дмитрием Финкелем. Сейчас следователи продолжают устанавливать причастных к преступлению и работают над выявлением других преступлений Дода и Финкеля: в рамках расследования они провели свыше 30 обысков.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", следствие просит их арестовать.

