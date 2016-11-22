Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Следствие

22 ноября 2016, 22:06

Бывшего главу российского банка "Траст" задержали на Украине

следствие задержания Интерпол Банк Траст Илья Юров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Экс-руководителя российского банка "Траст" Илью Юрова, разыскиваемого Интерполом, задержали в аэропорту Борисполя, сообщает ТАСС.

Юрова передали правоохранительным органам Украины.

По данным следствия, руководители банка "Траст" по фиктивным договорам займа вывели деньги на счета компаний, зарегистрированных на территории других государств, в частности, на Кипре.

В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по кредитам. Также ущерб был причинен Агентству по страхованию вкладов, которое было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

В начале ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка "Траст". Разница между стоимостью активов кредитной организации и суммой его обязательств перед клиентами составляет почти 68 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года Тверской суд заочно арестовал одного из руководителей банка "Траст" Сергея Беляева, который проходит обвиняемым по делу о хищении денег вкладчиков.

Также следствие подало в суд ходатайство о заочном аресте еще двух членов совета директоров Ильи Юрова и Николая Фетисова.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать