Бывшего главу российского банка "Траст" задержали на Украине

Экс-руководителя российского банка "Траст" Илью Юрова, разыскиваемого Интерполом, задержали в аэропорту Борисполя, сообщает ТАСС.

Юрова передали правоохранительным органам Украины.

По данным следствия, руководители банка "Траст" по фиктивным договорам займа вывели деньги на счета компаний, зарегистрированных на территории других государств, в частности, на Кипре.

В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по кредитам. Также ущерб был причинен Агентству по страхованию вкладов, которое было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

В начале ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка "Траст". Разница между стоимостью активов кредитной организации и суммой его обязательств перед клиентами составляет почти 68 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года Тверской суд заочно арестовал одного из руководителей банка "Траст" Сергея Беляева, который проходит обвиняемым по делу о хищении денег вкладчиков.

Также следствие подало в суд ходатайство о заочном аресте еще двух членов совета директоров Ильи Юрова и Николая Фетисова.

