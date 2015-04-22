Суд продлил арест двум фигурантам дела об убийстве Немцова

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Басманный суд продлил срок содержания под стражей до 28 августа Анзору Губашеву, обвиняемому по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает Агентство "Москва".

"Основания для отмены меры пресечения нет, находясь на свободе, он может скрыться от следствия, воспрепятствовать расследованию по делу, а также вступить с неустановленными следствием организаторами и соучастниками преступления", – заявил следователь в суде. Защита просила об изменении меры пресечения на несвязанную с лишением свободы.

До 28 августа останется под арестом еще один фигурант дела – Хамзат Бахаев. При этом сам обвиняемый в суде назвал обвинения, предъявленные к нему, необоснованными.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным арест Темерлана Эскерханова, еще одного обвиняемого по делу об убийстве Немцова.

"Я считаю, что меня незаконно держат в СИЗО. У меня проблемы со здоровьем. Я не получаю медицинскую помощь и последние дни у меня не останавливается кровотечение", – заявил Эскерханов, добавив, что готов сотрудничать со следствием.

Басманный суд перенес на 13 мая рассмотрение жалобы адвоката "Комитета против пыток" Евгения Губина на отказ следователя Игоря Краснова допустить его к защите Заура Дадаева. Судья принял решение о переносе в связи с тем, что Дадаев не был доставлен в суд, а он заявлял ходатайство о рассмотрении вопроса в его присутствии.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".