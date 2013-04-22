Подозреваемый в бостонском теракте пришел в сознание и дает показания

Джохар Царнаев пришел в сознание

Подозреваемый в совершении теракта в Бостоне - Джохар Царнаев - пришел в сознание. С ним уже работают следователи. Царнаев отвечает на вопросы письменно, поскольку не может говорить в результате ранения в шею.

Следователей интересуют имена предполагаемых сообщников братьев Царнаевых.

Во время захвата младший из братьев Царнаевых получил ранения в шею и ногу. В госпитале, где находится подозреваемый, дежурят усиленные наряды полиции.

Напомним, теракт в Бостоне произошел 15 апреля. На финише знаменитого Бостонского марафона произошли два взрыва. Три человека погибли, более 180 получили ранения.

В пятницу был задержан один из подозреваемых в теракте - Тамерлан Царнаев. Он скончался в больнице от многочисленных ранений. Вечером того же дня правоохранителям удалось задержать его брата Джохара, также подозреваемого в совершении теракта.