Предполагаемых угонщиков самолета в Тюменской области задержали

Подозреваемых в угоне самолета Як-52 задержали во Владимирской области

Москвичей, подозреваемых в угоне самолета Як-52 под Тюменью, задержали во Владимирской области, сообщает канал "Москва 24" со ссылкой на тюменскую транспортную прокуратуру.

Ранее против предполагаемых угонщиков возбудили уголовное дело по статье "Угон воздушного судна".

Напомним, инцидент произошел утром в воскресенье на аэродроме клуба ДОСААФ в городе Ишиме под Тюменью. По предварительной версии, двое молодых людей прибыли из Москвы на моноплане Gardan, чтобы приобрести Як-52. Машинам не разрешили совершить вылет. Но пилоты, несмотря на запрет, ночью проникли в кабины и отправились в путь.

Позже самолет, за которым прилетали мужчины, экстренно приземлился в городе Ялуторовске, повредив сооружение на земле. Москвичи продолжили полет на самолете Gardan, который, по предварительным данным, принадлежит сотруднику НИИ ядерной физики при МГУ Илье Кудряшову.