Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2015, 21:42

Происшествия

Предполагаемых угонщиков самолета в Тюменской области задержали

Подозреваемых в угоне самолета Як-52 задержали во Владимирской области

Москвичей, подозреваемых в угоне самолета Як-52 под Тюменью, задержали во Владимирской области, сообщает канал "Москва 24" со ссылкой на тюменскую транспортную прокуратуру.

Ранее против предполагаемых угонщиков возбудили уголовное дело по статье "Угон воздушного судна".

Ссылки по теме


Напомним, инцидент произошел утром в воскресенье на аэродроме клуба ДОСААФ в городе Ишиме под Тюменью. По предварительной версии, двое молодых людей прибыли из Москвы на моноплане Gardan, чтобы приобрести Як-52. Машинам не разрешили совершить вылет. Но пилоты, несмотря на запрет, ночью проникли в кабины и отправились в путь.

Позже самолет, за которым прилетали мужчины, экстренно приземлился в городе Ялуторовске, повредив сооружение на земле. Москвичи продолжили полет на самолете Gardan, который, по предварительным данным, принадлежит сотруднику НИИ ядерной физики при МГУ Илье Кудряшову.

следствие уголовные дела задержания угон самолета

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика