Специалисты расшифруют записи предыдущих полетов разбившегося самолета

Фото: ИТАР-ТАСС

Блок носителя речевой информации бортового самописца самолета, который разбился в Казани, расшифруют в Москве. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также проанализирует записи полетов, предшествовавших аварийному – в том числе, полета Казань – Москва.

Найденный речевой самописец будет доставлен в МАК для проведения необходимых работ в ближайшее время. Как комитет сообщает на своем сайте, запланированы работы по синхронизации и совместной обработке записей наземных и бортовых средств контроля.

Напомним, что трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing 737. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров. 18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.