Подозреваемый в бостонском теракте Джохар Царнаев задержан

Джохар Царнаев. Фото: fbi.gov

Подозреваемый в совершении теракта в Бостоне задержан. 19-летний Джохар Царнаев укрывался на катере в Уотертауне, сообщается на сайте ФБР США.

Предполагаемый бостонский террорист жив, он получил ранения.

По данным газеты The Boston Globe, его доставят в тот же госпиталь, где проходит реабилитацию полицейский, раненый в перестрелке с его старшим братом.

Как отметили очевидцы, задержанный был весь в крови. После появления новости о поимке подозреваемого местные жители стали аплодировать.

Ранее полиция США задержала одного подозреваемого во взрывах на Бостонском марафоне. В пятницу неизвестный на территории студенческого городка и Массачусетского технологического института выстрелил в полицейского, охранявшего комплекс зданий вуза. Пострадавший позже скончался в больнице.

Напомним, 15 апреля во время ежегодного марафона в Бостоне произошло два взрыва. Взрывные устройства сработали с интервалом в несколько секунд у финишной черты, где собралось большинство зрителей спортивного мероприятия.

В результате теракта 3 человека погибли и более 140 были ранены.