Экс-инженера Минобороны обвинили в афере с квартирами в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области бывший сотрудник Минобороны обвиняется в мошенничестве с квартирами.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего ведущего инженера федерального государственного учреждения "Западное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны (отдел сбора и обработки документов военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях). Обвиняемого зовут Тенгиз Головач. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, Головач изготовил на граждан, не имеющих отношения к военному ведомству, фиктивные документы, которые позволили им получить принадлежащее Минобороны жилье. Речь идет о четырех двухкомнатных квартирах в подмосковной Балашихе и трехкомнатной квартире в Чехове. Общая площадь квартир составляет порядка 350 квадратных метров, а их рыночная стоимость превышает 15 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о наложении на эту недвижимость ареста.

Сообщается, что за свои услуги Головач получил 7,4 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый был уволен с занимаемой должности. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.