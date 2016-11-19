Форма поиска по сайту

19 ноября 2016, 22:53

Происшествия

Сотрудник МЧС задержан по подозрению в убийстве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудника МЧС, подозреваемого в убийстве своего коллеги, задержали в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 19 ноября в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. По предварительным данным, сотрудник МЧС нанес смертельное ножевое ранение своему коллеге. Мужчина скончался до приезда медиков. Ссора между спасателями произошла в нерабочее время.

Причиной конфликта могла стать ссора между супругой одного из спасателей и сестрой другого.

Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело.

следствие

