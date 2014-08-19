Против "Роснано" заведено уголовное дело

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В отношении "Роснано" заведено уголовное дело, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу компании Анатолия Чубайса. Оно касается проведения экспертизы, которую компания, являвшаяся на тот момент государственной, не имела права заказывать.

По словам Чубайса, компания получила запрос от Министерства экономики разработать нормативную базу об энергоэффективности и о закупках инновационной продукции госкомпаниями. "Роснано" через тендер подобрала экспертов, а потом выяснилось, что госкорпорация не имела права заказывать экспертизу.

Чубайс также отметил, что сейчас "Роснано" и ее проектные компании участвуют в расследовании шести уголовных дел, по большей части которых компания выступает потерпевшей стороной. Одно из таких дел касается фонда "Наноэнерго", на который "Роснано" пожаловалась в МВД, в суд Кипра и Центральный кипрский банк.

В пресс-службе "Роснано" отмечают, что дела возбуждены на портфельные компании "Роснано" и в отношении бывших и нынешних сотрудников компании. Четыре уголовных дела связанны с фирмами, в которые были инвестированы средства "Роснано": "Лиотех" и "Инновационная Компания САН" и другие.