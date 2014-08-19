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Следствие

19 августа 2014, 15:00

Против "Роснано" заведено уголовное дело

следствие уголовное дело Роснано Чубайс

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении "Роснано" заведено уголовное дело, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу компании Анатолия Чубайса. Оно касается проведения экспертизы, которую компания, являвшаяся на тот момент государственной, не имела права заказывать.

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По словам Чубайса, компания получила запрос от Министерства экономики разработать нормативную базу об энергоэффективности и о закупках инновационной продукции госкомпаниями. "Роснано" через тендер подобрала экспертов, а потом выяснилось, что госкорпорация не имела права заказывать экспертизу.

Чубайс также отметил, что сейчас "Роснано" и ее проектные компании участвуют в расследовании шести уголовных дел, по большей части которых компания выступает потерпевшей стороной. Одно из таких дел касается фонда "Наноэнерго", на который "Роснано" пожаловалась в МВД, в суд Кипра и Центральный кипрский банк.

В пресс-службе "Роснано" отмечают, что дела возбуждены на портфельные компании "Роснано" и в отношении бывших и нынешних сотрудников компании. Четыре уголовных дела связанны с фирмами, в которые были инвестированы средства "Роснано": "Лиотех" и "Инновационная Компания САН" и другие.

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