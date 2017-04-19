Уголовное дело возбуждено по факту крушения сухогруза в Черном море

По факту крушения грузового судна недалеко от Керченской переправы в Черном море возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

Следствие выясняет обстоятельства случившегося. В районе затопления работают спасательные службы.