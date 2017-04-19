Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 08:40

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту крушения сухогруза в Черном море

По факту крушения грузового судна недалеко от Керченской переправы в Черном море возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

Следствие выясняет обстоятельства случившегося. В районе затопления работают спасательные службы.

Грузовое судно "Герои Арсенала" под флагом Панамы подало сигнал SOS рано утром 19 апреля. На борту находилось 12 членов экипажа – два россиянина, девять украинцев и один грузин.

По предварительным данным, судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала – 100 метров.

следствие чп

