Арестованы обвиняемые в покушении на дочь Барщевского

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд столицы 19 апреля арестовал трех обвиняемых по делу о покушении на Наталью Барщевскую, дочь полномочного представителя РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского. Они обвиняются по статье "хулиганство".

Двое обвиняемых - Хатуев и Гибертаев - арестованы до 14 мая, а третий - Авхадов - останется под стражей до 14 июня, сообщает РАПСИ.

Нападение на машину, в которой ехали Барщевская и ее муж, предприниматель Кирилл Мещеряков, произошло в июле 2011 года в районе Садового кольца. Трое неизвестных обстреляли автомобиль из травматического пистолета.

Пострадавших не было, двое подозреваемых самостоятельно пришли к следователю для дачи показаний, еще один был задержан в Чечне.

14 апреля третий подозреваемый - Авхадов - был задержан в Чечне и доставлен в Москву.