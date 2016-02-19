Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

19 февраля 2016, 16:20

Происшествия

Прокуратура потребовала закрыть дело против владельца аэропорта Домодедово

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Генпрокуратура попросила Следственный комитет закрыть уголовное дело в отношении фактического владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам представителя надзорного ведомства, возбуждение уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", незаконно, как и задержание Каменщика и избрание ему меры пресечения. " Никаких правовых оснований для этого нет", – добавил прокурор.

Также надзорное ведомство считает фигурантов дела о нарушениях в аэропорту Домодедово невиновными в гибели людей при теракте, уточняет ТАСС.

Сотрудники Следственного комитета задержали фактического владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика 18 февраля, ему было предъявлено обвинение.

В июне минувшего года СКР возбудил дела против ряда бывших руководителей аэропорта. Так, под следствием оказались бывший глава Российского представительства компании "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" Светлана Тришина, бывший управляющий директор ЗАО "Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити" Андрей Данилов, бывший директор аэропортового комплекса Вячеслав Некрасов, а также "иные неустановленные лица из числа фактических владельцев предприятий аэропортового комплекса "Домодедово".

По версии следствия, Каменщик, Тришина, Некрасов и Данилов внедрили новую систему досмотра на входах, которая не способствовала обеспечению безопасности пассажиров. В конечном итоге это привело к тому, что в январе 2011 года в терминале аэропорта произошел теракт.

Сам Каменщик заявил, что руководство Домодедово не планирует пересматривать планы развития аэропорта из-за уголовного дела против бывших сотрудников. "Мы не собираемся пересматривать свои планы развития. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Поэтому мы реализуем свои программы", – отметил Каменщик.

24 января 2011 года в зале прилетов международного терминала Домодедово прогремел взрыв. 37 человек погибли, еще 172 получили травмы. Чтобы эвакуировать людей с места взрыва, спасателям пришлось разбирать кирпичную стену.

По версии следствия, смертник привел в действие размещенное на поясе самодельное взрывное устройство мощностью от 3 до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами, а его помощники помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали пояс со взрывчаткой и выбрали место совершения теракта.

Сюжет: Теракт в Домодедово
следствие уголовные дела суды Дмитрий Каменщик прокуроры

