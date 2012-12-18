Обнаружена видеозапись драки, в которой погиб преподаватель вуза МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиции удалось обнаружить видеозапись драки у клуба Real McCoy, в которой погиб преподаватель Московского университета МВД Владимир Агафонов. Однако в записи отсутствуют несколько кадров, в том числе момент рокового падения Агафонова на кусок арматуры.

"Видеозапись есть, но именно тот момент, когда один участник драки толкнул другого, отсутствует, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. - Именно он был удален. В первую очередь вопросы об отсутствии записи будут заданы охранникам ночного заведения. После получения их ответов будут установлены их мотивы. Именно этот стертый момент может помочь выяснить, что стало причиной гибели".

Напомним, тело преподавателя МВД, 29-летнего Владимира Агафонова, было найдено утром 16 декабря. По предварительным данным, у клуба Real McCoy произошла ссора Агафонова с одним из посетителей из-за девушки. В разгар потасовки оппонент толкнул Агафонова, и тот упал на металлический прут, торчащий из асфальта. В результате сотрудник полиции скончался.

Выяснилось, что место, где произошла драка, просматривается камерами видеонаблюдения. Тем не менее, запись оказалась удалена. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются выяснить, кто и зачем пытался уничтожить видеозапись происшествия.

Подозреваемый в убийстве Агафонова отпущен после дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".