Следователи изымут записи переговоров экипажа Boeing с диспетчерами

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе расследования дела следователи СКР изымут записи переговоров экипажа разбившегося в Казани Boeing с диспетчерами аэропорта.

Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, также изъято и детально изучается видео с камер слежения аэропорта, на котором зафиксирована траектория падения лайнера.

Напомним, в 19.25 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все 50 человек, находившихся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

В Казани создан штаб по координации работы медиков, который возглавляет заместитель министра здравоохранения Айрат Фаррахов. Опознаны тела десяти погибших.

Основными версиями случившегося называют отказ техники и ошибку пилотирования.