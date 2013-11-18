Причиной падения самолета могло стать некачественное топливо - СК

Одной из причин падения самолета в аэропорту Казани названо некачественное топливо. Об этом сообщил замруководителя Следственного управления СК по Татарстану Марат Зарипов, сообщает телеканал "Москва 24".

"Одним из вариантов рассматривается и некачественное топливо. На данный момент дана команда изъять образцы топлива, которым заправляли авиасудно в Москве. Сейчас уже идет допрос диспетчеров, принимавших Boeing на посадку", - цитирует представителя Следственного комитета ИТАР-ТАСС.

Добавим, что также рассматриваются еще три причины – техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, в аварии погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Упавший лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан". Узнать данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8 (843) 227-46-50 или 8 (800) 775-17-17. Списки погибших, среди которых оказалось двое детей и сын президента Татарстана Ирек Минниханов, опубликованы на сайте МЧС. Компания "Татарстан", которой принадлежал лайнер организует доставку родственников погибших к месту крушения.