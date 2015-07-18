Суд арестовал девушек, выбросивших свою знакомую из окна

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Дорогомиловский суд столицы арестовал двух девушек, обвиняемых в покушении на убийство своей знакомой, сообщает Агентство "Москва".

Любовь Мельникова и Валентина Горшкова останутся под стражей до 16 сентября 2015 года. В ходе заседания защита обвиняемых просила избрать домашний арест или залог, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Преступление было совершено 20 июня. Около дома 9 по Славянскому бульвару обнаружили девушку, с травмами, характерными для падения с высоты. Она была госпитализирована с тяжелыми травмами и переломами.

Изначально следствие полагало, что речь идет о попытке самоубийства. Однако вскоре выяснилось, что пострадавшая упала из окна шестого этажа не по своей воле.

По версии следствия, вечером 20 июня две девушки 28 и 29 лет распивали спиртные напитки со своей знакомой 1988 года рождения, с которой познакомились накануне и пригласили в гости. В ходе возникшей ссоры подруги выбросили свою гостью из окна шестого этажа.

Потерпевшая с многочисленными телесными повреждениями были госпитализирована. 13 июля девушка пришла в себя и смогла сообщить подробности произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц".