В Тверской области задержали "идейных вдохновителей" ореховской ОПГ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Тверской области задержаны двое активных участников ореховской ОПГ, подозреваемых в серии убийств на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Задержанные - уроженцы Кемеровской области 1966 и 1968 годов рождения - проживали в Тверской области по подложным документам. С 1998 года они находились в международном розыске.

На счету подозреваемых не один десяток преступлений. В частности, убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении членов ореховской ОПГ, несколько покушений на убийство директора рынка "Одинцовское подворье" Сергея Журбы, а также убийства водителей, охранников и адвокатов Журбы.

"Действовали участники организованной группы дерзко и цинично, совершая убийства преимущественно в дневное время суток. Тщательно планировали совершаемые преступления, не оставляя после себя ни малейших "зацепок". Поэтому длительное время убийства оставались нераскрытыми", - отмечается в сообщении.

С июля 2015 года было задержано 10 человек, 8 из которых привлекались в основном в качестве исполнителей убийств. Двоих последних задержали 15 августа, они являются активными членами ореховской ОПГ и ее "идейными вдохновителями".

После задержания подозреваемых следователи провели обыски в Одинцовском районе и Тверской области, в ходе которых нашли в тайниках участников ОПГ огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, 4 автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат, боеприпасов к оружию.

"В настоящее время подозреваемые доставлены в Московский регион и помещены в ИВС. С ними работают следователи. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.